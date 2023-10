Von Düsseldorf und Duisburg umgarnt Warum Rhein Fire zwischen den Stühlen perfekt sitzt

Wir erinnern uns: Als Rhein Fire zur Saison 2022 der European League of Football auf die Bildfläche zurückkehrte, war an die Merkur Spiel-Arena als Spielstätte nicht zu denken. Der Flinger Broich war kurzfristig mal eine Option in Düsseldorf, schied aber ganz schnell aus wegen der Gegebenheiten vor Ort, vor allem der begrenzten Parkplatzkapazitäten. An dieser Stelle kam Duisburg ins Spiel, und irgendwie war es Liebe auf den ersten Blick. Die Stadt konnte Rhein Fire die Schauinsland-Reisen-Arena als perfekte Spielstätte anbieten, und als Rhein Fire hocherfreut zusagte, hatte Duisburg urplötzlich einen prominenten Player in einem der am stärksten wachsenden Märkte im Sportbusiness innerhalb der Stadtgrenzen. Win-win für beide Seiten also.