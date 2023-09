Einzug ins Endspiel Welchen Lerneffekt das Halbfinale für Rhein Fire haben kann

Langsamer Start: Von den Zahlen her sah das Laufspiel von Rhein Fire im ersten Durchgang gar nicht so schlecht aus mit sechs Läufen für 30 Yards. Aber es gab eben auch nur diese sechs, weil man zunächst keinen Rhythmus fand. Bis zum letzten Drive vor der Halbzeit, der recht rund lief, hatte Quarterback Jadrian Clark gerade einmal vier Pässe angebracht für 41 Yards. „Von allen Teams, gegen die wir gespielt haben, ist das die am besten gecoachte Defense. Sie haben unseren ursprünglichen Plan zunichtegemacht und uns so am Anfang aus der Balance gebracht“, bilanzierte Fires Offensive Coordinator Andrew Weidinger. Vor allem Frankfurts Tony Anderson habe einen guten Job gemacht, nach vorne in die Box zu kommen und sie gegen den Lauf zuzustellen. „Zum Glück haben wir rechtzeitig einen Weg gefunden“, sagte Weidinger: „Wir haben etwas mehr die Außen attackiert. Wir hatten eine Ahnung, dass wir das tun müssen. Im letzten Spiel hatten wir großen Erfolg durch die Mitte, also wussten wir, dass sie etwas anderes machen würden, um uns dort zu stoppen. Wir haben uns ein wenig angepasst und einen Rhythmus gefunden.“