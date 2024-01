Neuzugang kommt aus Köln Rhein Fire stellt ersten externen Spieler für 2024 vor

Der gebürtige Kölner fing mit zwölf Jahren bei den Cologne Falcons mit dem Football an und wechselte 2014 zu den Crododiles. Drei Jahre später debütierte der junge Linebacker dann bereits in der German Football League (GFL). 2018 zog es Weitz in die USA. Dort spielte er für die Bufallo Bulls, dem Team der University at Buffalo, in der NCAA Division 1 (National Collegiate Athletic Association). In vier Spielzeiten lief Weitz 33 Mal für die Bulls auf.