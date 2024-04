Ticketverkäufe laufen gut Rhein Fire auf dem Weg zu neuem Zuschauerrekord

Die Sehnsucht auf Heimspiele in Düsseldorf ist bei einigen Fans von Rhein Fire groß. Das wird aber erst 2025 der Fall sein, zumindest für ein Spiel. Danach? Mal gucken. „Mit 10.000 Zuschauern müssen wir sicher nicht in der Merkur Spiel-Arena spielen“, stellte Gesellschafter Martin Wagner vor einigen Monaten klar. Der Zuschauerschnitt in Duisburg muss also erst einmal deutlich ansteigen, 2023 war er ganz knapp unter den 10.000 – was trotzdem Ligarekord war.