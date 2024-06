Rhein Fire zu Gast in Madrid „Sind besser als das, was wir im Hinspiel gezeigt haben“

„Das hat uns alle mitgenommen“, sagt Wide Receiver Leon Kusterer rückblickend. „Ich war bis kurz vor dem Ende der festen Überzeugung, dass wir das Spiel gewinnen. Wir sind besser als das, was wir da gezeigt haben.“ Und das will der 26-Jährige am Samstag (19 Uhr, hier im kostenlosen Livestream) beweisen, denn dann steht das Rückspiel von Fire bei den Bravos an