Schon wieder in Deutschland In diesem Stadion findet das Endspiel der ELF 2025 statt

Damit geht das Endspiel erneut nach Deutschland. Das Finale der anstehenden Spielzeit wird in Gesenkirchen in der Veltins-Arena stattfinden - 30.000 Karten sind bereits verkauft. Im vergangenen Jahr feierte Rhein Fire in Duisburg den Titelgewinnen. Das erste Endspiel der ELF fans 2021 in der Merkur Spielarena in Düsseldorf statt. Nur 2022 ging es bisher nach Österreich, ins Wörthersee-Stadion in Klagenfurt.