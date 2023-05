ELF-Saison 2023 Das müssen Sie zur European League of Football wissen

Die reguläre Saison beginnt am Wochenende 3./4. Juni 2023. Der letzte Spieltag ist am 3./4. September 2023. Dazwischen haben alle Teams zwei spielfreie Wochenenden. Am 5./6. August, also in Woche zehn, pausiert die gesamte Liga. Der zweite spielfreie Tag ist bei den Teams unterschiedlich.