Rhein-Fire-Coach Richard Kent Druck? „Dann weißt du nicht, was du tust“

Interview | Düsseldorf · Richard Kent ist Defensive Coordinator bei Rhein Fire. Im Interview erzählt der US-Amerikaner, was er am Leben in Europa schätzt, wie die Saisonvorbereitung läuft und woran er mit seinen Spielern besonders arbeitet.

15.05.2024 , 14:27 Uhr

Link zur Paywall Das sind die Coaches von Rhein Fire 15 Bilder Foto: Rhein Fire/Justin Alexander Derondeau