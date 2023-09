Rhein-Fire-Quarterback Jadrian Clark „In den Play-offs kann alles passieren“

Klingt also nach deutlich mehr Druck: Die Schauinslandreisen-Arena in Duisburg wird vielleicht so voll sein wie noch nie bei einem Rhein-Fire-Spiel und alle erwarten den nächsten Sieg. Doch Clark sieht das anders: „Druck ist etwas, das Leute von außen versuchen, dich intern fühlen zu lassen. Ich lasse nicht zu, dass Erwartungen anderer Leute bestimmen, was ich denke. Das ist für mich Energieverschwendung.“ Man müsse sich auf sich selbst konzentrieren und darauf, in jedem Moment das bestmögliche zu geben. „So lange du fokussiert bist und weißt, was du zu tun hast, fühlst du keinen Druck“, sagte Clark.