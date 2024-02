Kader, Karten, Konkurrenz Zehn Fragen und Antworten zur Lage bei Rhein Fire

Der Winter ist lang in der European League of Football. Acht Monate liegen zwischen dem Finale 2023 und dem Saison-Kick-off 2024. Monate, in denen es ruhiger wird um die Liga und die Klubs. Erst mit der Verkündung des Spielplans und der Bekanntgabe prominenterer Neuzugänge scheint alles wieder zu erwachen. Dabei tut sich eine Menge – gerade auch rund um Rhein Fire. So viel, dass es zuweilen schwer fällt, den Überblick zu behalten. Deswegen wollen wir Sie einmal auf den Stand bringen. Mit zehn Fragen – und zehn Antworten.