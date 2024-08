Rhein Fires Heimspiel gegen Hamburg So stehen die Chancen auf einen Einsatz von Yasir Raji

Das hat bisher indes so gar nicht funktioniert, denn in den vier Spielen, in denen Fulford die Fäden zog, gingen verloren. Nicht verwunderlich, wenn der Hamburger Quarterback lediglich 48,65 Prozent seiner Pässe an den eigenen Mann bringt. Der 26-Jährige hat derzeit lediglich ein Rating von 58,64. Zum Vergleich: Fire-Quarterback Jadrian Clark bringt mehr als 68 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler. Sein Rating: 116.83. Auch Fire-Spielgestalter Nummer zwei, Rohat Dagdelen, hat bessere Werte als Fulford. Ja, und auch Smith war besser, stehen doch 52,17 Prozent erfolgreiche Pässe in seiner Statistik und ein Quarterback-Rating von 82.31. „Das haben sich die Hamburger bestimmt ganz anders vorgestellt“, vermutet Wagner. „Einen echten Einblick in die Gedanken und Vorgänge in Hamburg haben wir aber nicht.“