„Erwarte ein schwieriges Spiel“ Worauf es für Rhein Fire zum Saisonstart ankommt

Acht Monate sind vergangen, seit Rhein Fire das Finale der European League of Football (ELF) gewonnen hat. Es war die Krönung einer Saison ohne Niederlage. Nun gilt es, diesen Titel zu verteidigen. Zum Auftakt gastiert der Champion am Sonntag im Rhein-Derby bei den Cologne Centurions (13 Uhr). Ausgetragen wird die Partie auf dem Aachener Tivoli, da die Kölner aufgrund der Fußball-Europameisterschaft vorerst nicht in ihrer Heimatstadt spielen können.