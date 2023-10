Rhein Fire Patterson träumt nach „surrealem“ Titelgewinn noch von der NFL

Nach seinem starken Gastspiel bei Rhein Fire will Patterson nun wieder in den USA Fuß fassen. Das realistischste Ziel ist Stand jetzt wohl die XFL, einer Football-Liga in den USA, die im Frühling stattfindet. Noch glaubt Patterson auch daran, es in die NFL zu schaffen. „Ich habe gesehen, was man tun muss, um Fuß zu fassen“, sagte er. Allerdings weiß er auch, wie schwierig es ist: „Wenn man nicht in das Schema passt, bekommt man vielleicht nie eine Chance.“