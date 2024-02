Clip ging 2012 viral Diesen heutigen Rhein-Fire-Spieler machte Usain Bolt zum Internetstar

Rampenlicht ist etwas, das in der Regel Berühmtheiten vorenthalten ist. Ob im Showbusiness, in der Musik, Politik, Gesellschaft, Sport – wer ein Star ist, auf den richten sich Blicke, Lichter und Kameras. Nur selten verirren sich ganz normale Menschen in ein Rampenlicht, das gerade für einen Star reserviert ist. Denn normale Menschen gehören da ja eigentlich nicht hin. Passiert genau das aber doch, ist der Hype umso größer. Denn die Wahrscheinlichkeit ist eben so gering, die Fallhöhe zwischen Star und Normalo so groß, dass die Szene im Ergebnis das Potenzial hat, Millionen Menschen via Social Media zu begeistern.