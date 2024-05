Folgenschwere Einschreibung Wie Rhein-Fire-Zugang Anderson beinahe in den USA durchgestartet wäre

Der heute 30-Jährige begann bei den Templiers zu spielen und entwickelte schnell den Traum, Footballprofi in den USA zu werden. Aber wie? „Es war sehr kompliziert, in die USA zu kommen. Ich musste meine Fehler machen und es selbst herausfinden“, berichtet Anderson. Ein Stipendium zu bekommen war utopisch, also half nur eins: An ein Junior College gehen, es dort ins Team schaffen und sich dann für die großen Universitäten empfehlen. Die beiden Amerikaner, die in Elancourt spielten, halfen ihm so gut es ging – und dann ging es los nach Kalifornien, mit einem großen Vertrauensvorschuss der Eltern und an sich selbst.