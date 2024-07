Professionell wie in der NFL So lief die Reise von Rhein Fire nach Madrid

Los ging es schon am Vorabend, als das gesamte Equipment verpackt und dann zum Flughafen gebracht wurde. So musste es am Samstagmorgen nicht mehr angefasst werden. Organisiert wurde das von Mario Schulz, der bei Fire die Wide Receiver und Special Teams trainiert. Dessen Frau Diana kümmert sich um die Teamreisen und ermöglichte es den Spielern, am Samstagmorgen ein wenig länger zu schlafen, indem sie bereits früh zum Flughafen fuhr, die Tickets abholte und alles vorbereitete.