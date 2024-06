A-Spot, E-Spot, Homegrown Wie die Import-Regelung in der ELF funktioniert

Düsseldorf · In der European League of Football sind nur eine bestimmte Anzahl an ausländischen Spielern in den jeweiligen Teams erlaubt. Dabei ist die Nationalität nicht unbedingt entscheidend. Wie die Import-Regelung funktioniert.

26.06.2024 , 20:37 Uhr

Rhein Fires Remy Feltes steht am Spielfeldrand. Foto: Rhein Fire/Justin Alexander Derondeau

Wer auf der Website von Rhein Fire den Kader aufruft, der sieht neben einem Spieler auch eine Landesflagge mit der jeweiligen Nationalität. Aufschluss gibt die aber nicht unbedingt darüber, in welche Kategorie der jeweilige Akteur in der European League of Football fällt: Ist er ein deutscher Spieler, also „Homegrown"? Oder belegt er einen der Plätze für ausländische Spieler? Zunächst der Überblick über die drei Kategorien: Homegrown : Spieler, die in dem Land, in dem die jeweilige Franchise ihren Sitz hat, ihren ersten Kontakt mit American Football hatten.

Spieler, die in dem Land, in dem die jeweilige Franchise ihren Sitz hat, ihren ersten Kontakt mit American Football hatten. E-Spot: Spieler aus dem Ausland, die nicht aus Nordamerika oder Japan stammen. Maximal sechs von ihnen sind im aktiven Kader erlaubt.

Spieler aus dem Ausland, die nicht aus Nordamerika oder Japan stammen. Maximal sechs von ihnen sind im aktiven Kader erlaubt. A-Spot: Spieler aus Nordamerika und Japan. Maximal vier sind im aktiven Kader erlaubt, maximal zwei dürfen zeitgleich auf dem Feld stehen. Bei Rhein Fire wäre Quarterback Jadrian Clark ein gutes Beispiel. Der 29-Jährige stammt aus Lakeland in Florida und hat dort seine Football-Laufbahn begonnen. Allerdings besitzt Clark auch einen irischen Pass. Wäre das entscheidend, könnte Rhein Fire ihn als europäischen Importspieler führen und einen weiteren Nordamerikaner verpflichten. In der German Football League (GFL) wäre das zum Beispiel möglich. Nach den Regularien der ELF gilt Clark aber als US-Amerikaner. Die Regelung gibt es deshalb, um sicherzustellen, dass die Begrenzungen durch Einbürgerungen oder zweite Staatsbürgerschaften nicht umgangen werden können. An den Regeln gibt es aber auch Kritik, vor allem was die Begrenzung des E-Spots angeht. Stand jetzt bestehen die aktiven Kader aller Mannschaften zu 81 Prozent aus Homegrown-Spielern. Teams aus Deutschland oder Österreich haben mit ihrer Football-Historie und der weiter fortgeschrittenen Entwicklung gegenüber zum Beispiel Ungarn oder Tschechien einen Vorteil mit ihren Homegrown-Spielern, weil die durch mehr Erfahrung und besseres Training einfach eine höhere Qualität mitbringen, so heißt es. Es gibt Forderungen, die Regelungen zumindest für das europäische Ausland aufzuweichen, um für mehr Chancengleichheit zu sorgen.

(stja)