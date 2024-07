„Große Herausforderung“ Wie die Sea Devils Rhein Fire gefährlich werden können

Der knappste Sieg von Rhein Fire in der vergangenen Saison war der bei den Hamburg Sea Devils. Es war der einzige, der mit nur einem einzigen Score Vorsprung (also acht oder weniger Punkten) errungen wurde. 27:22 siegten die Düsseldorfer am 11. Juni 2023 vor 32.500 Zuschauern im Volksparkstadion. Am kommenden Sonntag (16.25 Uhr) kommt es zur Neuauflage am selben Ort.