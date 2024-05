Wide Receiver von Rhein Fire Kelvin McKnight will kein „Superman“ sein

Als Letzterer will McKnight bei Rhein Fire überzeugen. Eine Rolle spielt dabei Quarterback Jadrian Clark. Eine Verbindung zwischen Passwerfer und -empfänger ist immer gut und die beiden Jungs aus Florida waren schnell auf einer Wellenlänge. Clark hilft dem 27-Jährigen so auch bei der Eingewöhnung in Deutschland, hier laufen eben einige Dinge anders. Ampeln am Straßenrand statt oben drüber zum Beispiel, oder die öffentlichen Verkehrsmittel: „Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben Zug gefahren“, sagt McKnight.