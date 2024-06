Gegen Madrid dabei Kelvin McKnight kehrt bei Rhein Fire zurück

Heckstall war wenige Tage vor dem Hinspiel gegen Madrid unter Vertrag genommen worden und erst freitags vor der Partie am Samstag nach langer Reise aus Mexiko angekommen. Dementsprechend hatte er bei der Niederlage noch keinen großen Einfluss. In Paris und am vergangenen Sonntag in Berlin waren dann deutliche Fortschritte zu sehen. Insgesamt fing Heckstall neun Pässe für 88 Yards.