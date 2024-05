„Ich kann noch besser sein“ Wer Rhein Fires Quarterback Jadrian Clarks aufs nächste Level bringt

Im vergangenen Jahr hat Jadrian Clark mit Rhein Fire alles erreicht, was man erreichen kann. Sowohl als Team als auch persönlich. Der Titelgewinn war geprägt von einer überragenden Offensive, in der auch der Quarterback glänzte und Zahlen auflegte, die so schnell wohl niemand toppen wird. Oder doch? Auf die Frage, was ihn nach einer solchen Saison antreibe, es wieder zu versuchen, kommt Clarks Antwort blitzartig: „Ich glaube, ich kann noch besser sein.“ Und dafür gibt es gute Gründe. Einer davon heißt John Shoop. 2023 war der noch Cheftrainer der Munich Ravens, davor war er jahrelang auf den höchsten Leveln in den USA unterwegs gewesen. Nun arbeitet er unter anderem als Quarterbacks-Coach bei Rhein Fire.