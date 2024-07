Letzte Chance auf Neuzugänge Was bei Rhein Fire vor der Signing Deadline noch passieren könnte

Die Teams der European League of Football (ELF) dürfen noch einmal neue Spieler für den restlichen Saisonverlauf registrieren. Nach dieser Woche ist damit Schluss und auch bei Verletzungen müssen alle mit den Akteuren, die unter Vertrag sind, auskommen. Das ist die sogenannte Signing Deadline. Alle Mannschaften werden also genau hinschauen: Was fehlt uns im Kader, wo sind wir zu dünn besetzt, wenn was passiert?