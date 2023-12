Wide Receiver bleibt für drei Jahre Was Harlan Kwofie für Rhein Fire so wichtig macht

Der Düsseldorfer knüpfte in der vergangenen Spielzeit an seine Debütsaison an. 16,6 Yards pro gefangenem Ball verzeichnete er 2023, pro Spiel fing er im Schnitt fünf Pässe für 83 Yards. Dabei war er auch enorm produktiv: Wenn Clark den Ball in seine Richtung warf, dann fing Kwofie ihn in 68,6 Prozent der Fälle. Top-Wert bei Rhein Fire und Rang elf ligaweit unter Spielern mit mindestens 30 Receptions. Und hatte er das Leder dann mal in den Händen, sprang meist etwas Zählbares heraus: 85 Prozent seiner gefangenen Pässe sorgten entweder für ein First Down oder einen Touchdown, kein anderer Receiver bei Rhein Fire kommt da heran.