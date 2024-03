Historie, Anfahrt, VIP-Bereiche Das müssen Rhein-Fire-Fans zum Stadion in Oberhausen wissen

Generell ist der Parkraum direkt am Stadion Niederrhein sehr überschabar. Oberhausen gibt den Parkplatz P4 an der Max-Eyth-Straße (15 Minuten Fußweg zum Stadion) mit 610 Parkplätzen an, der zugangsbeschränkte Parkplatz P2b direkt am Stadion wird bei Fußballspielen mit 370 Stellplätzen ausgewiesen. „Die Parkplätze am Stadion Niederrhein sind sehr begrenzt. Bitte nutze möglichst die öffentlichen Verkehrsmittel für eine Anreise zum Stadion“, schreibt RWO auf seiner Homepage. Ob und wie sich die Parkplatzsituation beim Rhein-Fire-Gastspiel ändert, ist (noch) nicht bekannt.