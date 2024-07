Zwei Hauptgründe und zwei Trainingsinhalte So wurde die Defense von Rhein Fire noch besser als im Titeljahr

Analyse | Düsseldorf · In den vergangenen Wochen fand Rhein Fires Offensive zurück zu alter Dominanz. Aber was das Team in dieser Saison konstant trägt, ist die Defensive. Wir sagen, an welchen Stellschrauben Trainer und Spieler gedreht haben und wie Fires Defense so selbst die Leistung von 2023 noch einmal toppt.

29.07.2024 , 09:04 Uhr

Link zur Paywall Die Zuschauerzahlen von Rhein Fire 2024 11 Bilder Foto: Rhein Fire/uzis.studio