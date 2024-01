ELF-Saison 2024 Was der Spielplan von Rhein Fire schon erahnen lässt

Ja. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Fire einer der vier Gegner sein, den die Cologne Centurions in Aachen empfangen. Drei dieser Spiele am Tivoli liegen in dem Zeitraum, in denen Fire nicht in Duisburg spielen kann. Es wäre wenig überraschend, wenn Rhein Fire am 26. Mai, 2. Juni oder 15. Juni in Aachen auf die Kölner trifft.