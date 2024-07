Rhein Fire bezwingt Frankfurt „Man glaubt, es spielt da einer mit dem Controller, das ist verrückt“

Inzwischen ist es offensichtlich: Rhein Fire ist wieder in Topform angekommen. Natürlich gibt es immer Dinge zu verbessern und Head Coach Jim Tomsula wird nicht müde, das zu betonen. Aber der 48:13-Sieg gegen Frankfurt Galaxy war durchweg ein überzeugender Vortrag mit einem auch in der Höhe verdienten Sieg – völlig egal, ob es am Anfang noch nicht danach aussah. Was den Erfolg begünstigte und was der einzige echte Makel war: