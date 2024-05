Vier Saisonziele auf den zweiten Blick Was für Rhein Fire wichtiger wäre als die Titelverteidigung

Im Rheinland gilt bekanntlich die ungeschriebene Regel: Einmal ist keinmal, zweimal ist Tradition, und dreimal ist Brauchtum. Wenn Rhein Fire diese Weisheit beherzigt, dann haben sie sich am Ende der anstehenden 2024er-Saison in der European League of Football (ELF) – ihrer dritten nach der Rückkehr – also als Brauchtum in der hiesigen Profisport- und Unterhaltungslandschaft etabliert.