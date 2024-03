„Gibt nichts besseres“ Warum Rhein Fires Jadrian Clark so gerne auswärts spielt

Eine derart fanatische und vor allem große Fanschar wie die von Rhein Fire gibt es in der European League of Football (ELF) nicht. Das sieht man auch an den Zuschauerzahlen: Knapp 10.000 kamen 2023 zu den Heimspielen – ELF-Rekord. Die Anhänger sind nicht selten mit ein Grund dafür, warum sich Spieler für einen Wechsel zu Fire entscheiden. Auch sie machen das Team so besonders.