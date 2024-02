Robitaille und Patterson weg Warum Rhein Fire noch keinen US-Receiver unter Vertrag hat

Mit ein Grund dafür ist der Wide-Receiver-Markt in den USA. Dort haben sich die beiden Ligen XFL und USFL, die ihre Saisons ebenfalls im Frühjahr und Sommer ausgetragen haben, zusammengeschlossen. Aus beiden Ligen sind aber nur jeweils vier von acht Mannschaften übrig geblieben. Es gibt also acht Teams weniger – und damit einige Spieler, die auf der Suche nach einem Team sind und in den USA wohl erfolglos bleiben werden. Vielleicht käme dann ein Wechsel nach Europa in Frage.