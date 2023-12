Nach Abgang des Spaniers Warum ein Ersatz für Fernandez bei Rhein Fire so wichtig wird

Ohne ihn musste man seine Spielwiese leicht verändern, was den Wert noch einmal unterstreicht: Nachdem sich Fernandez im letzten regulären Saisonspiel am Knie verletzt hatte, fehlte er Fire in den Play-offs. Daraufhin schickte Fire deutlich öfter als gewohnt einen fünften Spieler auf Quarterback-Jagd als zuvor mit ihm auf dem Feld, um dennoch Druck zu erzeugen. Das klappte zwar ebenfalls gut, ist aber eigentlich nicht der Ansatz. Fairerweise muss gesagt werden, dass es im Halbfinale gegen Frankfurt auch mit Fernandez möglicherweise so gelaufen wäre, da Galaxy-Spielmacher Sullivan im Aufeinandertreffen zuvor zu viel Zeit hatte. Doch ohne ihn erst recht.