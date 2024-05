Nach Rhein Fires Auftaktsieg Warum der Endstand nicht zur Leistung passt

In ausgelassene Jubelstürme ist bei Rhein Fire nach dem Auftaktsieg gegen die Cologne Centurions in Aachen niemand ausgebrochen. Das Resultat liest sich mit einem 42:12 zwar sehr gut, doch sagt es wenig über die tatsächlichen Leistungen der Teams aus. „Das war ein knappes Footballspiel“, sagte Rhein Fires Head Coach Jim Tomsula. „Wir müssen es deutlich besser machen in der Ausführung und wie wir zusammen spielen.“