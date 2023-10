Rhein Fire in eigenen Sphären Welche Auswärtsteams in der ELF die meisten Fans anzogen

Wo ist das Ranking der „Auswärts-Attraktivität“ also erwartbar? Natürlich ganz oben, denn auch hier belegt Rhein Fire den Spitzenwert. Und das sogar mit einem noch größeren Vorsprung als in der Heimtabelle. Fire zog bei seinen sechs Auswärtspartien in der abgelaufenen regulären Spielzeit im Durchschnitt 9926 Fans an. Durch das 32.500-Zuschauer-Spiel in Hamburg ist das allerdings kein Wunder. Platz zwei belegen – wie in der Heimtabelle – die Hamburg Sea Devils mit 5685 Zuschauern im Schnitt. Großer Gewinner im Ranking sind die Cologne Centurions. Während zu den Heimspielen der Kölner im Schnitt 2773 Fans kamen (Rang 10), zogen sie bei ihren Gastspielen im Schnitt 4489 Zuschauer an (Rang 3).