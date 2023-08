„Maschine wird rollen“ Rhein Fire will seiner Favoritenrolle gerecht werden

Die Anreise Es ist zwar mit 596 Kilometern die längste Auswärtsfahrt für die American Footballer von Rhein Fire in dieser Saison, aber die Reise ins schweizerische Wil könnten sie in einem Rutsch absolvieren. Doch die Düsseldorfer entschlossen sich, vor der Partie bei den Helvetic Guards (Sonntag, 13 Uhr) einen Tour-Stopp einzulegen. „Wir starten am Samstag in Richtung Schweiz und haben in der Nähe von Konstanz am Bodensee ein Quartier gebucht. Die letzte dreiviertel Stunde ins Stadion gehen wir am Sonntag an“, verrät Rhein Fire-Sprecher Martin Wagner.