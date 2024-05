Trainingscamp-Nachlese Das kannst du besser, Rhein Fire!

Meinung | Düsseldorf · Ein „riesiges Event“ sollte es werden, das erste öffentliche Training von Rhein Fire. Doch dieses Versprechen wurde so nicht eingelöst. Was es aus Fan-Sicht zu monieren gab und was Rhein Fire als Lerneffekt dieser Veranstaltung mitnehmen muss.

01.05.2024 , 08:28 Uhr

Link zur Paywall Das ist der Spielplan von Rhein Fire Infos Foto: Rhein Fire/Justin Alexander Derondeau