Explosivität, Dominanz und Rekorde Verrückte Statistiken rund um Rhein Fire

Die ELF hatte und hat im Bereich der Edge Rusher einige spannende Namen zu bieten. Kyle Kitchens von Berlin zum Beispiel, der die Liga Jahr für Jahr in Sacks anführt. Alejandro Fernandez, vergangene Saison bei Fire, der ihm seit zwei Jahren stetig folgt. Oder Kasim Edebali, der NFL-Erfahrung mitbrachte. Doch keiner von ihnen und auch niemand sonst kann in einer Statistik mit Eric Adam mithalten: Der Münsteraner hat in seinen zwei Saisons insgesamt zwei Safeties erzielt. Dabei wird der gegnerische Ballträger in dessen Endzone zu Boden gebracht, das gibt zwei Punkte für die Defense. Adam gelang das 2022 gegen die Leipzig Kings und vergangene Saison bei den Helvetic Guards. Der 26-Jährige beendete seine Football-Laufbahn also als ELF-Champion und Rekordhalter.