US-Coaches bleiben Rhein Fire sendet starkes Signal an seine Spieler – und die Liga

Selbiges gilt für Andrew Weidinger, der in der Championship-Saison die mit Abstand beste Offensive der Liga anführte. Diese Spielzeit zu toppen, ja selbst sie zu wiederholen, wird schwierig. Doch er geht es an, wieder bei Rhein Fire. Weidinger war schon 2022 Trainer des Jahres als Chef in Barcelona, nun Assistenztrainer des Jahres bei Fire. Er hätte zweifelsfrei irgendwo als Head Coach arbeiten können, laut Tomsula könnte er auch problemlos wieder in der NFL anfangen. Doch Weidinger hat sich entschieden zu bleiben, erstmals in Europa bleibt er ein zweites Jahr bei einem Team.