„Starkes Zeichen“ Stadt-Marke „Duisburg ist echt“ ziert das Rhein-Fire-Trikot

„Wer so begeistert und so viele Fans nach Duisburg zieht, der ist Werbeträger für die Stadt“, erklärte Oberbürgermeister Sören Link (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung der Kooperation zwischen Stadt und Footballteam. „Deshalb haben wir uns überlegt, als Sportstadt Duisburg erkennbar sein zu wollen und den Jungs ein bisschen Rückenwind zu geben.“ Link hofft, dass Rhein Fire sich nicht nur im Halbfinale durchsetzt, sondern auch im Endspiel der European League of Football, das ebenfalls in der Duisburger Arena stattfindet: „Ich drücke alle verfügbaren Daumen und freue mich, dass ‚Duisburg ist echt‘ da auf der Schulter steht. Das ist ein starkes Zeichen.“