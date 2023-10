In Düsseldorf Rhein Fire und Panther könnten gemeinsame Heimat bekommen

American Football ist auch in Düsseldorf auf dem Vormarsch. Die NFL hat am Mittwoch ihre Deutschland-Zentrale hier eröffnet, die U19 der Düsseldorf Panther ist erneut Deutscher Meister geworden, und Rhein Fire wurde bekanntlich kürzlich Champion der European League of Football. „Die Landeshauptstadt ist stolz auf Rhein Fire und hofft, dass der Footballsport in Düsseldorf weiter an Popularität gewinnt“, sagte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller beim Empfang des ELF-Champions im Rathaus.