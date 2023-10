Saison-Ranking 2023 Diese Auswärtsteams zogen in der ELF die meisten Fans an

17 Teams traten in der Saison 2023 in der European League of Football (ELF) an. Sechs Auswärtsspiele waren für jedes Team vorgesehen. Die Cologne Centurions (5) die Prague Lions (4) sowie die Leipzig Kings (2) kamen aus verschiedenen Gründen auf weniger Partien. Nachfolgend das Ranking, geordnet nach Attraktivität der Auswärtsteams.