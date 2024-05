Schneller, explosiver, erfolgreicher Chefcoach Kösling erklärt Umbruch bei Rhein-Fire-Gegner Frankfurt Galaxy

Jakeb Sullivan kann zum Auftakt in eine Saison in der European League of Football (ELF) einfach nicht gewinnen. Auch im vierten Anlauf kassierte der Quarterback am ersten Spieltag eine Niederlage, diesmal mit 39:49 bei den Wroclaw Panthers. Eine Sache war aber doch anders als sonst: Sullivan trug das weiß-rote Trikot von Berlin Thunder und nicht mehr das Lila der Frankfurt Galaxy.