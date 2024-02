Neuzugänge für die Defense Rhein Fire holt Ex-Seahawks-Linebacker und Frankfurter Anderson

Mit Tony Anderson, der vom Ligarivalen Frankfurt Galaxy kommt, verstärkt Rhein Fire seine Defensive Backs. Der Franzose stand 2021 in der CFL bei den Ottawa Redblacks unter Vertrag und spielte zuvor in den USA am College. 2022 schloss er sich in der European League of Football den Raiders Tirol an, 2023 folgte der Wechsel nach Frankfurt. In seinen zwei ELF-Jahren verzeichnete Anderson 82 Tackles, 5,5 Tackles für Raumverlust, 14 abgewehrte Pässe und zwei Interceptions.