Sieg gegen Frankfurt Rhein Fire bekommt das Finale daheim

Frankfurt konterte mit einem Touchdown durch Janez von Renesse und einem weiteren Field Goal, um wieder mit 13:7 in Führung zu gehen. Weil es kurz vor der Pause aber nur ein Field Goal war, obwohl man nahe der Endzone stand, schien Fire doch zur Halbzeit vorne zu liegen: In den letzten zwei Minuten zeigten Clark und Co. noch einen Touchdown-Drive, an dessen Ende Harlan Kwofie das Leder in der Endzone fing. Frankfurt reichten die noch verbliebenen 51 Sekunden aber, um selbst nochmal den Großteil des Feldes zu überbrücken, sodass die Gäste mit Ende des zweiten Viertels durch ein weiteres Field Goal von Ryan Rimmler doch mit 16:14 in Front waren.