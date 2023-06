Blick in die Statistik Omari Williams ist die Turnover-Maschine von Rhein Fire

Statistisch geht der forcierte Fumble in Hamburg offiziell übrigens auf das Konto von Williams. Wieso, ist nicht ganz klar, aber die offiziellen Statistiken sind auch nicht alle ganz korrekt. Zum Beispiel gelang Williams in Hamburg auch mindestens ein „Pass Breakup“, als er einen Sea-Devils-Receiver genau im richtigen Moment traf, als der den Ball fangen wollte und das dann eben nicht schaffte. In der Statistik ist das nicht zu finden, obwohl das theoretisch möglich ist. Stattdessen gibt es in den Daten der ELF einen Pass von Quarterback Jadrian Clark auf Jadrian Clark über drei Yards. Eigentlich ging der jedoch an Marvin Pludra.