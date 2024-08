Liga unter Zugzwang So wäre mehr Ausgeglichenheit im ELF-Spielplan möglich

Analyse | Düsseldorf · Auch wenn es oft genug anders scheint: In der European League of Football gibt es durchaus spannende Spiele. Die spielen sich im Regelfall zwischen Teams auf Augenhöhe ab. Und das ist zu selten. Wir erklären, welche Möglichkeiten es gäbe, mehr enge Duelle zu erzeugen – sagen aber auch, was dagegen spricht.

06.08.2024 , 15:22 Uhr