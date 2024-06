Heimspiel am Samstag Mit so vielen Zuschauern rechnet Rhein Fire in Oberhausen

Das soll am gewöhnlichen Ablauf aber nicht allzu viel verändern. Kabinen, zeitlicher Ablauf, was, wann, wo – das alles ist wie üblich genauestens geplant. Und auch Auf- und Abbau sollten keine großen Scherereien machen: „Wir sind in der glücklichen Lage, ein großes Helferteam zu haben. Das macht es für uns natürlich einfacher“, erläuterte Geschäftsführer Max Paatz am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Stadion. 80 bis 100 Helfer packen ab Donnerstag mit an, das Stadion in Fires kurzfristiges Zuhause zu verwandeln.