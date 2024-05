Steigerung zum Vorjahr Mit welchem Zuschauerschnitt Rhein Fire plant

Die Zahl klingt im ersten Moment etwas zurückhaltend, doch einen der Gründe nannte Paatz direkt mit: Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli könnte vielleicht den ein oder anderen Fan kosten. Ein anderer Aspekt: Fire bestreitet nur fünf seiner sechs Heimspiele in der bequemen Arena in Duisburg. Oberhausen als Ausweichspielstätte ist sicher keine schlechte Lösung, doch die meisten Fans (und alle, die jetzt noch Tickets kaufen wollen), müssen eben einen Stehplatz wählen. Gut möglich, dass dieses Spiel das am schwächsten besuchte Heimspiel des Jahres wird und den Schnitt etwas drückt.