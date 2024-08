Für das angepeilte Saisonziel So viele Zuschauer braucht Rhein Fire gegen Berlin

Ein kleiner Trick bei der Bilanz wäre aber auch möglich. Das erste Heimspiel der Saison fand schließlich in Oberhausen statt und dass dort über 8000 Fans kamen, war schon ein Erfolg. In Duisburg wären es trotzdem sicher mehr geworden. Wenn nun also nur die Heimspiele in der Arena zählen, müssten gegen Thunder „nur noch“ 12.372 Zuschauer kommen, um zumindest bei diesen fünf Spielen 12.000 im Schnitt zu erreichen.