Fünf Heimspiele in Duisburg So viele Fans braucht es für den geplanten Zuschauerschnitt von Rhein Fire

Die Bauarbeiten sind beendet und der neue Rasen in der Duisburger Schauinslandreisen-Arena wurde verlegt. Alles ist bereitet, damit er am Sonntag eingeweiht wird, wenn Rhein Fire auf die Cologne Centurions trifft (16.25 Uhr). Es wird das zweite Heimspiel des amtierenden Champions der European League of Football (ELF) in dieser Saison sein – und das erste in Duisburg. Im Ausweich-Stadion in Oberhausen gab es zwischenzeitlich eine Niederlage; es gibt also neben räumlichen auch sportliche Gründe, um sich darauf zu freuen, endlich wieder in Duisburg zu spielen.