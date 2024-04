ELF-Saison 2024 So schwierig ist der Spielplan von Rhein Fire

Es ist April, der Saisonstart der European League of Football (ELF) rückt also immer näher. Am 26. Mai geht es für Rhein Fire los mit einem Auswärtsspiel bei den Cologne Centurions. Fire ist dabei aus mehreren Gründen Favorit. Einer davon ist die Bilanz aus dem Vorjahr. Während Rhein Fire nicht ein Spiel verlor, holten die Centurions lediglich vier Siege (und nicht einmal alle davon sportlich).